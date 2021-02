Urmas Viilma: las saada supermarketitest pealegi siis kirik 

Ükskõik, millised olid argumendid tollase otsuse toetuseks peaminister Jüri Rataselt, ministritelt Tanel Kiigelt ja Riina Solmanilt või teadusnõukoja esindajalt Irja Lutsarilt, heideti ikkagi valitsusele ette kirikute eelistamist. Kui ei saa minna kinno, teatrisse ega restorani, miks peaks siis usklikud saama oma meelt lahutada jumalateenistusel? Pidin mitme ajakirjaniku sarnasele küsimusele korduvalt vastama.

Olgu siis veel kord üle rõhutatud, et uskliku inimese jaoks ei ole jumalateenistus meelelahutus ega ajaviide, vaid vaimulik hingetugi ja -toit, millest pikaajaline ilmajäämine väljendub janu- või näljatundena, mis on lausa füüsiliselt tajutav.

Õpetuslikult on teatud usulised toimingud kristliku elu tingimuseks, ilma milleta ei saa elada täisväärtuslikku elu kristlasena ja teenida Jumalat. Oma õpetuslikust ja liturgilisest eripärast tulenevalt ei saa seda hingetoitu tellida koju toidukulleriga ega püsivalt asendada ekraanijumalateenistusega.

Enne jõule ei leidnud eriti mõistmist ka usuvabaduse kui universaalse inimõiguse tagamise argument, sest leiti et ka baaris käimine on samasugune universaalne inimõigus. Ometi sätestab põhiseaduse paragrahv 40, et usuvabadust võib piirata ainult teatud erandlikel juhtudel. Sealhulgas ka juhul kui oma usu avalikult tunnistamine ja usutalituste täitmine üksi või koos teistega kahjustab tervist.

Viimati oli selline olukord aasta eest, kui kehtis eriolukord. Kuid ka siis oli neid, kes ei pidanud avalike jumalateenistuste keelamist proportsionaalseks ja põhjendatuks. Siis aitas seda otsust mõista kogu ühiskonnas kehtestatud lockdown. Avatud ei olnud ka kaubanduskeskused, spordiklubid ega restoranid.

Uute korralduste valguses tahan küsida, kas meil on ikkagi selline olukord saabunud, et just jumalateenistused tuleb keelata? Millised on teaduspõhised faktid selle tõendamiseks? Kas viiruse levimise statistika või uuringud kinnitavad, et kirikutes toimuvatel jumalateenistustel või teistel usulistel talitustel on inimeste nakatumise oht oluliselt kõrgem kui näiteks kaubanduskeskustes viibides ja seal osteldes?

Kui piirata tuleb igasugust rahva hulgas liikumist, siis kirikutes on sellist liikumist ja kogunemist kordades vähem kui kaubanduskeskuste pikkades koridorides, kaupluste kitsaste stangede ja müügilettide vahel. Isegi ühes trammis või liinibussis viibib samaaegselt rohkem inimesi kui ühes suures maakirikus.