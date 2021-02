„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Teivashüppaja Eerik Haamer: usun, et võin ka ise kunagi kuus meetrit ületada 

Kuidas on Eerikul õnnestunud sealse eluga kohaneda ning mis on võimaldanud tal edasi areneda? Miks otsustas ta just Lõuna-Dakota ülikooli kasuks? Kas USAsse minnakse ainult sporti tegema või jääb seal ka õpinguteks aega? Kuidas tulla toime pika NCAA hooajaga ning hoida jaksu suvisteks tiitlivõistlusteks? Eerik annab väärt nõu ka neile, kel veel sinna mineku või Eestisse jäämise küsimus ees seisab. Ning mõistagi räägime teivashüppest.