PIIRANGUD | Esmaspäevast suletakse kõik kirikud. Tallinna praost: selles otsuses on midagi ääretult valet  

"Veidi varem kui eelmisel aastal, aga eile tegi valitsus otsuse ja täna sai ka peapiiskop sellest otsusest teada ja talle helistades sain ka mina teada. Mida ma siis teada sain? Esmaspäevast on valitsuse otsusega kõik pühakojad vaja kinni panna: vaja kinni panna jumalateenistuste, palvuste ja kõigi muude korrapäraste ja ka korrapäratute ürituste jaoks. Võimalik on kirikut lahti hoida vaid selleks, et üksikinimesed saaksid seal palvetamas käia, kui nad seda soovivad," kirjutab Tammsalu sotsiaalmeedias.

"Kirikute sulgemine on minu jaoks ääretult kurb ja ma ei ole ainus, kes nii tunneb. Väga palju on selliseid maakirikuid, kus käibki ainult kümmekond inimest koos, et pühapäeviti üheskoos palveid teha ... ja siis neile öeldakse, et nad ei tohi neid palveid enam teha. See on ühe lauaga löömine – väga laia lauaga löömine. Ma arvan, et selles otsuses on midagi ääretult valet," kirjutab Tammsalu, aga rõhutab, et ta ei kutsu üles kodanikuallumatusele.

Ta toob välja, et kui Soomes kirikud kinni pandi, siis anti vähemalt mingi norm, kui palju inimesi seal kinnistel teenistustel korraga võib olla. "Aga tundub, et Eestis ei ole midagi sellist ja ainus võimalus ongi ühe-kahekaupa palvetamas käia ja saab ka küünalt süüdata. Me ei saa pidada avalikke jumalateenistusi, laulatada, lapsi Jumala kätesse anda ristimisel. Valitsus ütleb, et lapsi ei tohi praegu anda Jumala kätesse. Hoiame neid siis Jumalast eemal, niikaua kui valitsus uuesti lubab ...“

"Minul isiklikult puudub veendumus, et viiruse leviku piiramiseks valitud meetmed avalike jumalateenistuste keelamisel on hetkel proportsionaalsed tervise kaitse saavutamiseks kaubanduskeskuste ja spordisaalide avatuks jäämise kontekstis," leiab peapiiskop Urmas Viilma ERRi portaalis avaldatud arvamusloos.

Peapiiskop toob välja, et uskliku inimese jaoks ei ole jumalateenistus meelelahutus ega ajaviide, vaid vaimulik hingetugi ja -toit, millest pikaajaline ilmajäämine väljendub janu- või näljatundena, mis on lausa füüsiliselt tajutav.