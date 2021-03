Kolm head soovitust investeerimisega alustamiseks 

Investeerimisega alustamist lükkavad edasi peamiselt kaks tegurit. Esiteks kardetakse, et investeerimisalased teadmised ei ole piisavad ning see on väga keeruline. Teiseks arvatakse, et alustamiseks on vaja palju raha või kardetakse rahast ilma jääda. Tegelikult on soovitus alustada võimalikult vara ning seda täpselt jõukohase summaga.