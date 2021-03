Kust saada tasuta investeerimiskogemust? 

Põhjuseid, miks investeerimist alustada just Balti aktsiatega, on peale null-euroste tehingutasude veel mitmeid. Näiteks, kui USA-s soovib alustav investor hakata investeerima aktsiatesse, avaneb talle esimese võimalusena väga kõikuv ja lai USA börs. Balti turg on aga alustamiseks sobiv samm, sest siinne turg on veidi rahulikum ja vabam üleliigsest mürast ning aktsiatega tehingute tegemine väga lihtne ja mugav.

Balti aktsiate madalam likviidsus ei tohiks väikeinvestori jaoks endast probleemi kujutada. Nii kaua, kui tehingusummad püsivad madalana, leiab väiksemate summade juures ostja või müüja alati vastaspoole. Summade suurenedes ja kogemuste täienemisel on Balti börsilt igal ajal võimalik edasi liikuda ka suurematele börsidele, mis oleks hajutamise põhimõtet silmas pidades pikaajalise investori jaoks ka loogiline jätk.