KOHATU TRAHVIMINE! Jäävihm tõi kaebuste laviini üle Tallinna 

„Kui tavaolukorras tuleb puhastusalal heakorratööd teha hommikul kella seitsmeks, siis raskete ilmastikuolude puhul tuleb vastavus seisundinõuetele taastada kaheksa tunni jooksul,“ selgitas munitsipaalpolitsei ameti (Mupo) menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli, miks jäiselt libe 23. veebruar möödus ilma ühegi eraomaniku trahvimiseta. Praegune õigusruum näeb, et ette, et korteriühistu kohustus on hoida korras majaesiseid kõnniteid.