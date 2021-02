Nädala tipud | Mida ütles president? 

Kauplused pääsesid hoiatusega

Kas kaubanduskeskusi tulnuks sulgemisega ähvardada juba varem, tekib kiuslik küsimus nüüd, kus kaubandustemplid on rakendamas lisameetmeid – pingid viiakse ära, wifi keeratakse kinni ja lisaks palgatakse turvajõudu, et rahvas ei koguneks ja kannaks maske. Vähemalt kuuks ajaks peavad uksed aga sulgema teatrid, kinod, muuseumid ja spaad. Jääb vaid oletada, millal saab uute piirangute rakendamisel otsustavaks viiruse levik konkreetsetes asutustes ja millal võimalik lisakoormus riigieelarvele.

Ordenisajus pihtasaajad

Kas riiklike teenetemärkide jagamise korras on miskit valesti, kui väljavalituil pole võimalik ordenist ise loobuda, sest ta pole nõus näiteks autasustamise põhjendustega, nagu juhtus lauljanna Marju Kuudiga, kelle elutöö kirjeldus pärineb nähtavasti otse Vikipeediast? Teisalt on sellised juhtumid harvad või ei lasta rahulolematusel välja paista. Küllap ei rõõmusta ka endist peaministrit Jüri Ratast näiteks tõlgendus, justkui saanuks ta presidendilt teenetemärgi just tagasiastumise eest, kuigi tegelikult on endiste valitsusjuhtide autasustamine meil tavaks.

Jäätmeveo räpane saladus

Kui Maalehe ajakirjanduslik eksperiment paljastas, et pakendikonteinerisse pandud puhas plastpudel võib prügi sorteerimise pingutusest hoolimata lõpetada prügimäel või põletis, siis ei aita tavatarbija hurjutamine, et tema prügi on kehvasti sorteeritud, vaid viimane aeg on jäätmeveo reformiks – milliseid pakendeid tohib toota ning kuhu ja kuidas need ringlusesse jõuavad. Vastasel juhul nullitakse tehtudki pingutused ja kinnistub arusaam, et ka hoolikalt tehtud sortimine on tegelikult tühi töö.

Riik ilmataadi meelevallas