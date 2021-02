Seisukoht | Kuhu jääb kaastunne? 

Enamasti on koroona niitnud eakamaid inimesi, aga kas see teeb nende mineku vähem valusaks? „Ah, ta oli ju vana!“ öeldakse sageli lohutuseks. Aga kas tänapäeva 70aastane ongi nii vana? Või kui palju on 65aastaseid, kes mõtlevad endast kui eakast? Ka 80–90aastased võivad olla veel väga tegusad. Me tajume kurbust, kui lahkunu on lähedane, vanaema või vanaisa, kuid rohkem kaastunnet võiks olla ka nende suhtes, keda me ei tunne.