Vene vanglateenistuse juht: karistuskolooniasse viidud Navalnõi tervis ega elu pole ohus 

„Ta on viidud sinna, kus ta peaks kohtuotsuse kohaselt viibima,“ sõnas Vene vanglateenistuse juht Aleksander Kalašnikov meediale. Ametnik ei avaldanud küll kinnipidamisasutuse nime, ent toonitas, et Navalnõi kannab karistust täiesti normaalsetes tingimustes. „Ma garanteerin, et tema elule ja tervisele pole mingit ohtu,“ lisas Kalašnikov.

Eelmisel nädalal käskis Euroopa inimõiguste kohus Venemaal Navalnõi vabastada – väites, et tema elu on vanglas ohus. Moskva lükkas selle nõude kiirelt tagasi. Neljapäeval teatas opositsiooniliidri kaitsemeeskond, et Navalnõi viidi Moskva vanglast teadmata paika, tõenäoliselt karistuskolooniasse. Reedel tõdes tema advokaat Vadim Kobzev, et pole endiselt oma kliendi asukohast teadlik.