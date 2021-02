KEVAD TULEKUL! Järgmisel nädalal on oodata päikest ja pea kümnekraadist sooja 

Laupäeval (27.02) suundub madalrõhkkond Venemaale ja lääne poolt tugevneb kõrgrõhuhari. Öösel üle liikuvaist sajupilvedest tuleb lörtsi ja lund. Päev on sajuta ja selgema taevaga. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, puhanguid on 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0°C ümber, päeval tõuseb +1..+4°C, õhtul langeb taas alla 0°C.