STERILISEERIMINE JA SUNNITÖÖ: uiguuride kohtlemine Hiinas on üha rohkem genotsiidi nägu 

Xinjiangi provintsis elab hinnanguliselt 12 miljonit uiguuri. Neil on oma keel ja nad näevad end kultuuriliselt ja etniliselt lähemal Kesk-Aasia rahvastele kui Hiinale. Suures ja maavarade poolest rikkas provintsis on moslemiusulisi elanikke veidi alla poole, ent sellele vaatamata on uiguurid Xinjiangi suurim rahvusrühm. Viimastel aastakümnetel on sinna saabunud aina rohkem hiinlasi mujalt riigist, mistõttu pelgavad põliselanikud, et nende kultuur ja senine elulaad on sattunud ohtu. Üha süvenev tagakiusamine Xinjiangis näitab selgelt, et uiguuride hirmudel on tõepõhi all.