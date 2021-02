Vene diplomaadid naasid Põhja-Koreast kodumaale käsidresiiniga 

Diktaatorliku riigi ametnikud väidavad, et neil pole seni tuvastatud ühtegi haigusjuhtumit, ent välisvaatlejad ei pea seda reaalseks. Alates eelmise aasta algusest on keelatud riigist väljuv ja sinna sisenev rongiliiklus. Samuti peatati suurem osa rahvusvahelistest lendudest. Viimase aasta jooksul on paljud välisdiplomaadid riigist lahkunud. Samuti on suletud enamik sealsetest lääneriikide saatkondadest. Paljud diplomaadid lahkusid üle maismaapiiri Hiinasse, ent mullu märtsis korraldati nende jaoks Pyongyangist ka üks erilend Vladivastokki.