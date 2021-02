Ossinovski: presidendi kõne oli asjakohatult vastandav 

24. veebruaril peetud kõne kõlas aga selle negatiivse peegelpildina ja vastandas asjatult eesti ja vene keelt kõnelevaid kogukondi, vahendab ERR.

"Kuna tegemist võib olla ka president Kaljulaidi viimase kõnega, ja paljud venekeelsed inimesed ütlevad, et nad loodavadki nüüd seda, et see oli ta viimane kõne selles rollis, just nimelt selle pärast, et president võiks ühendada eesti ja venekeelset elanikkonda, mitte lüüa kiilu pidupäeval sinna vahele," sõnas ta.

"Kallid teistsuguse kultuuri- ja keeletaustaga kaasmaalased," pöördus president Kersti Kaljulaid oma kõnes eesti keelt emakeelena mitte rääkivbate eestimaalaste poole.