VIDEO | Üllar Lanno: terviseameti vaktsiiniladu on tühi

Üllar Lanno tõdes, et olukord on väga kriitiline. "Kõige kurvastavam on see, et postiivsete testide osakaal on 18,8 protsenti, mis tähendab, et iga viies inimene võib sulle nakkuse anda."

"Me kõik oleme väsinud, aga me peame tunnetam kõik seda vastutust, mis oli Eesti iseseisvuse eest võideldes, Balti keti ajal, kus me teeme kõike, et elu saaks normaalsemaks minna. Nakatumise hulk pidurdamatult kasvab, ka enenseisolatsioonis olijate arv kasvab nädalas 50 protsendi võrra, meil ei ole seda inimeste reservi enam. Kutsun üles kõiki eestimaalasi kandma maski, see on vajalik ja välitada kontakte, mida pole vaja teha, et elu saaks jätkuda ja suvi tuleks ilusam," rõhutas Lanno.

Lanno kinnitas ka, et terviseameti vaktsiiniladu on tühi. "AstraZeneca laoseis on null. Pfizerit on üks portsent ja Modernat on seal mõned tuhanded doosid ainult. Terviseametilt ei ole rohkem midagi juurde saada, kui see mis üle piiri tuleb."

"Kriisi lahendamine tähendab ka teiste tervishoiuteenuste piiramist, sest vaba ressurssi Eesti tervishoiusüsteemil lihstalt ei ole. Kui soovime, et plaanilne ravi taastuks, siis tuleb meil tõsiselt pingutada," rääkis Tanel Kiik.

Minister selgitas, et piirangud tehti vähendamaks inimeste liikumist. Sektoritele, kus on piirangud, on ette nähtud ka hüvitised, ütles Kiik ja tunnistas, et kindlasti tunduvad piirangud ka ebaõiglased.

Karmen Jolleri sõnul on ka nende perearstikeskuses suurenenud haigestunute hulk. "Mida rohkem on positiivseid, seda rohkem on haigeid. Ka haiglavoodite täitumus näitab seda."