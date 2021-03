Miks võib sinu pesumasina A+++ energiaklassist saada alates märtsist E-klass?  

„Uue märgise eesmärk on aidata tarbijatel paremini tuvastada tänapäeval tehnoloogiliselt väga arenenud kodumasinate erinevusi. Kuna suurem osa seadmeid mahub A kuni A+++ kategooriatesse, siis kevadest paigutatakse osad kodumasinagrupid uuele energiaskaalale A-G klassidesse. Oluline on teada, et energiatarbimine selle muudatuse tagajärjel ei muutu,“ ütleb Margus Soots.

Praegu kasutusel olev Euroopa Liidu energiamärgis võeti järk-järgult kasutusele alates aastast 1994. „See on laialdaselt tunnustatud ja kasutusel kogu Euroopas – selline ühtne süsteem võimaldab tarbijatel teha teadlikke valikuid tõhusate ja säästvate kodumasinate osas. Kuid tänapäeval kuulub enamik seadmeid kõrgematesse klassidesse, mis on positiivne, aga raskendab parimate toodete leidmist." kommenteerib Soots.

Mida suurem on seadme jõudlus, seda vähem kulutab see ressursse ehk elektrit, vett ja näiteks pesuvahendeid, olles seega sõbralikum nii rahakotile kui keskkonnale. „Electrolux on juba aastaid tootnud kodumasinaid jätkusuutlikkust silmas pidades – see tähendab väikest energiakulu, aga ka spetsiaalseid funktsioone, mis võiksid vähendada tarbimist. Näiteks suudavad külmikud toitu palju kauem värskena hoida ja pesuseadmed riideid kohelda nii, et need püsivad pikemat aega nagu uued,“ selgitab Electroluxi koolitusjuht Margus Soots.