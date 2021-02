Urmas Hännile | Rikas teeb, mis vaesel ime 

„Om asja ilman imelise…“ kirjutas Gustav Suits 1912. aastal. Seda selle järel, kui osa tema maailmast oli kokku varisenud. Meie, elavate, maailm püsib, ent ikka ja taas sünnib ümberringi midagi, mis paneb kas õlgu kehitama või sülitama, sest jälle on keegi korda saatnud midagi muinasjutulist, kusagil on maha saadud millegi imetabasega.

Iseäranis torkavad need hookuspookused silma seal, kus valitseb suhteline kord, süsteemid on paika saanud ning sellistel silmamoondamistel ei tohiks olla enam kohta. Või kui need trikid teostuvadki, siis peab mustkunstnik jõhvipealt aru andma, miks ta truude maksumaksjate eurod üleöö äkki hoopis suurema sumakana kellegi teise rahakotti nipitas.

Usun, et kõik lugejad on enam-vähem päri väitega, et palgal-töötasul on täita hulk ülesandeid ning üks neist rollidest on töötaja või teenistuja innustamine.

Erasektoris pole probleeme. Tahab mõni kabedamat teenistust, andku tööle senisest veelgi kibedamalt pihta: värvigu tunni ajaga mitte 25 m², vaid 30 m² seina. Loomulikult kvaliteetselt, mitte ülejala.