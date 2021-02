Juhtkiri | Uute piirangutega kevadesse välja 

See, millest valitsus uusi piiranguid vaagides lähtub, on segaseks jäänud. Paistab, et põhikriteeriumiks on tõsiasi, kui paljud elanikud vajavad haiglaravi. Nakatumiste arv võib kerkida küll äsjase rekordilise 1154ni ning Maardust on võib-olla saanud tõepoolest Euroopa koroonapealinn, kuid tõeliselt kurjaks läheb olukord siis, kui haiglad ei suuda enam raskeid koroonahaigeid vastu võtta. Haiglaravi vajajate kiire kerkimine 500-le senise pikka aega valitsenud 400-lt pani valitsuse lõpuks tegutsema. Koroonasurmade arvgi liigub üha kiirenevas tempos – kui eelmisel aastal võttis viirus elu 229 inimeselt, siis selle aasta vähem kui kahe kuuga on olnud juba 383 surma.

Nende arvude allapoole nihutamiseks on iseenesest lihtne retsept – tuleb vähendada igasuguseid kontakte. Ühistele pingutustele viitamise tulemusi näeme paraku nakatumiste ja surmade kasvavas arvus. Seega manitsemine ja südametunnistusele koputamine ei aita. Samas näib valitsuse tegevus järkjärguliste piirangute kehtestamisel jupikaupa saba maharaiumisena.

Kui spaad pannakse kinni ning kinno ega teatrisse ei saa, siis kuhu minnakse vaba aega veetma? Ikka sinna, mis on veel avatud – kaubanduskeskustesse ning Kaja Kallase erilise tähelepanu all olevatesse restoranidesse. Kaupmehed võivad küll oma äritegevust kaitstes ostukeskustes tasuta wifi välja lülitada ja istumispingid ära koristada, aga kas see aitab vältida trotslikke rahvamasse? Võimalik nakatumisahel on ju märksa pikem, sest ülerahvastatud ühissõidukid peavad ostlejad kõigepealt keskustesse kohale viima.

Tegelikult kannavad ka lisapiirangute põhiraskust peamiselt nn korralikud inimesed, kes panevad niigi maski ette ja peavad ka teistest reeglitest kinni. Piirangutele vilistaja teeb seda aga niikaua, kuni tal seda lastakse teha. Seega oleks vaja peale piirangute sisseseadmise kontrollida nende täitmistki.

Sootuks karmid on lood aga koolide ja õpilastega. Distantsõppe pikendamine märtsi lõpuni tähendab seda, et see õppeaasta jääb Eesti haridussüsteemis sisuliselt vahele. Seega peaks lisaks ülekoormatud õpetajatele telefoni abiliini avamise tõsiselt mõelda ka mitte vähem kurnatud õpilaste vaimse tervise toetamisele.