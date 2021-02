Millal valmib Pätsi monument? 

Minu teada ei ole ühtki väljapaistvat ausammast, mis kõigile meeldiks. Inimeste maitsed ja arusaamad on lihtsalt nii erinevad. Kui oodata, et kõik on mingi lahendusega päri, siis jäävadki monumendid tegemata. Praeguse lahenduse kiitis heaks üsna autoriteetne žürii, ja seegi polnud kerge otsus. Aga valida tuli nende tööde hulgast, mille kujurid-arhitektid olid esitanud.

Mis puutub Konstantin Pätsi väärikusse poliitikuna, siis kõigepealt rõhutaksin, et ta on meie ajaloos oluline, õigemini väga oluline. Keegi ei vaidlusta tema osa Eesti riigi sünniloos. Mis aga puutub aastatesse 1939–1940, siis siin vastaksin tema kaasaegse, praegu väga kõrgesse ikka jõudnud professor Hubert Kahni sõnadega: Pätsi ülim eesmärk olukorras, kus Eesti oli üksinda silm silma vastu surmavaenlasega, oli teha kõik endast olenev, et eesti rahvas jääks alles. Ta teadis, et rahvas võib kunagi riigi jälle taastada. Kui aga rahvast enam ei ole, siis ei ole midagi. Pealegi mõistis Päts juristina ja riigiõiguse hea tundjana, et Stalin ja Ždanov võivad riigi küll de facto kägistada, aga de jure elab riik edasi.

Mis aga puutub 12. märtsi 1934, mida nõukogude ajaloolased nimetasid riigipöördeks ja mida mõnele meie kaasmaalasele meeldib praeguseni edasi korrutada, siis siin pöördun uuesti professor Kahni poole. Ta on oma lapsepõlveaega meenutanud ja teab kodustki, et sel kuupäeval kehtestas riigivanem Konstantin Päts Eestis kaitseseisukorra, et tõkestada vapside tee võimuhaaramisele. Selle kaitseseisukorra – mis tugines äsja jõustunud uuele põhiseadusele ja juba varem kehtinud kaitseseisukorra seadusele – kiitis üksmeelselt heaks kolm päeva hiljem kogunenud riigikogu. Esimesena surus Pätsi kätt tema igipõline rivaal Jaan Tõnisson. Kaitsesisukorrale avaldas toetust Eesti Kirjanikkude Liidu üldkoosolek jpt.

Niisiis, me peame õppima nimetama asju nende õigete nimedega. Ja saama ükskord lahti nõukogude müütidest, mille kaudu püüti Eesti riiklust igal viisil halvustada.



Kas olete Pätsi monumendi valmimise tõttu olnud ühenduses ka Konstantin Pätsi lapselapse Matti Pätsiga? Mida tema monumendist arvab?

Jah, olen. Matti Päts suhtub sellesse mälestusmärki toetavalt. Minu teada on tal kavas minna ka kujur Vergo Verniku ateljeesse savisse modelleeritavat vanaisa kuju vaatama.



Olete ka Jaan Tõnissoni seltsi liige. Päts ja Tõnisson olid poliitilised rivaalid. Aga kas teie hinnangul olid nad lõpuks ikka ühe asja eest väljas?

Muidugi olid Päts ja Tõnisson ühe asja eest väljas. Neid ühendas sinimustvalge lipp! Kuigi neid on püütud ainult vastanditena näha, näen mina neid teineteise täiendajatena. Kummalgi olid oma head ja vead – nad olid ju ikkagi ainult inimesed. Aga nad tõepoolest täiendasid teineteist Eesti poliitikas, lõid arenguks vajalikku pinget.



Kas Tallinna võiks tulla ka Tõnissoni monument?

Pooldan väga mälestusmärgi rajamist Jaan Tõnissonile ka Tallinna. Mul on kohtki valmis mõeldud – väikesele haljasalale, mis asub Nunne ja Suur-Kloostri tänava nurgal. See on kohas, kust Tõnisson sadu kordi mööda kõndis, kui ta oli tulnud Tartu rongilt ja läks mööda Pikka jalga üles Toompeale. Praegu on sellel haljasalal tagasihoidlik pargiskulptuur, mille saaks küllap Tornide väljakule nihutada.



------------------

Kriitikute vaade