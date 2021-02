Seisukoht | Pole me individualistid midagi 

Sellist enesekindlust näeb eestlase puhul harva – vaimustus spordikommentaator Kalev Kruus, kui Maik-Kalev Kotsar oli Põhja-Makedoonia vastu võimsalt palli korvi surunud. Just seesama enesekindlus, meeskonnavaim ja võitlemine viimase hetkeni kumab läbi väga noore ja perspektiivika Eesti koondise mängust.

Kullamäe, Drell, Kriisa, Jurkatamm on nimed, mis tekitavad paljudele mõnusa nostalgiajudina. On eriline, et endiste tippmängijate pojad teevad isade jälgedes mehetegusid. Tõenäoliselt koputavad lähiaastatel koondise uksele ka noor Kuusmaa ja noor Pehka. Tekib tunne, nagu vaataks Lutsu „Talvet“...