SOOVITUS MARJU KUUDILE: hakka väärituks kurjategijaks! 

Vabariigi presidendi poolt jagatavad teenetemärgid on nõnda prestiižsed aurahad, et nende andmine on reguleeritud seaduse tasemel. Praktiline probleem seisneb aga selles, et kui seaduses on kirjas, kuidas president saab juba antud teenetemärki tagasi võtta, siis inimesel endal ordenist loobuda võimalik pole.