KOROONA EI MURRA: gümnaasiumi riigieksamid toimuvad plaanipäraselt 

„Kui me põhikoolides ütleme, et eksamid on kohustuslikud, aga me seome nad lahti lõpetamise tingimustest, siis 12. klassis on nii, et eksamid on kohustuslikud, aga täna juba kehtib seal ühe punkti lävend. Ma usun, et see ei tekita üleliigset stressi ega vaja ka ülemäärast pingutust,“ selgitas vahe tegemist haridus- ja teadusminister Liina Kersna.