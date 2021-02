Sisuturundus Hambaarst selgitab: miks on vaja nii tihti hammaste kontrollis käia? Happy Smile Hambaravi , täna 17:09 Jaga: M

Hambaravis kehtib lihtne reegel – pigem karta kui kahetseda! Karta ei tuleks siinkohal loomulikult mitte hambaarsti, nagu paljud teevad, vaid seda, et salakavalalt arenev haigus sind mingil hetkel hambutuks ei jätaks. Siit ka põhjus, miks regulaarne hambaarsti visiit on niivõrd oluline.Hambaarst on koolitatud märkama esmaseid anomaaliaid, mis võivad tulevikus suuri ja kulukaid probleeme tekitada. Paljudel juhtudel aitab kiire raviga alustamine haiguse kulgu oluliselt leevendada, veel rohkemates olukordades on võimalik haigus õigel ajal jaole saades sootuks ära hoida.