Seisukoht | Kas vabariigi aastapäev tuli vaktsineerijatele üllatusena? 

Koroonatestlate telgid said üles, kui ühel hetkel nende järele vajadus tekkis. Heakene küll, kaitsesüstile järgneb 15 minuti pikkune ootamisaeg, mil süstitavat jälgida tuleb ja külmas lõdisedes pole see ehk kuigi mõnus, aga vaktsiinitelki saab ju mingi vahendiga soojas hoida. Asi pole kütmises. On ka terveid hooneid, mis praegu ilma suurema kasutuseta seisavad - no ma ei tea, saagu kasvõi Saku Suurhallist vaktsineerimiskeskus, kus sektoriteks eraldatud aladel korraga paljusid teenindada saaks. See ei tundu tavamõistusele just raketiteadus, et seda asja võiks ju kuidagigi efektiivsemalt ajada.