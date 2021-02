Kuidas naine orgasmini viia – 7 seksikat naistepäeva kingisoovitust! 

- No Seven kliitorit imev ja limpsiv lelu : Amazoni TOP ostetav sekslelu on lihtsalt geniaalne! 75% naiste orgasmidest on kliitoril. No Seven seksikas lelu limpsib ja imeb kliitorit nii nagu ükski mees seda teha ei suuda ilma kaela krambita. Sõrme või keelega kulub kliitori orgasmiks 20-40 minutit, leluga vaid mõni minut.

- Vibroh/ Orgie Kissable vedel vibraator: Mis on vedel vibraator? See on unisex geel, mis tekitab peale kandes sensatsioonilisi vibratsiooni laineid. Naine kannab ainult mõne tilga kliitori piirkonda ja juba 30 sekduniga avaldub geeli särisev mõju. Mees võib meheaule suurema koguse kanda. Mõju kestab kuni 45 minutit. Kõige lihtsam viis seda meestele selgitada oleks, et see tundub, nagu paneks nõrga 9-voldise patarei oma keeleotsale. Ja see on veel täiesti looduslik.