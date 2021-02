Kommentaar Mart Soidro | Pidu katku ajal Mart Soidro, literaat , täna 16:04 Jaga: M

Foto: TH

Heal kõnekäänul on mitu varjundit, mis küll ajas muutuvad, kuid ei kaota aktuaalsust. Vaevalt, et me teaksime midagi ameerika kirjanikust John Wilsonist, kes kirjutas 1665. aastal katkuepideemia ajal Londonis näidendi „Katku linn”. Kui Aleksandr Puškin selle teksti 1830. aastal Boldino karantiinis olles lühendas ja mugandas, sai sellest „Pidu katku ajal”. Seda me juba teame, kuigi tegemist ei ole geniaalse kirjaniku erilise šedöövriga. Pealkiri kõnetab teinekord rohkem kui kolmveerandtunnine näidend. Aga kõik uus on hästiunustatud vana ning ka näidendis tegutseb katkuskeptikute klubi, kes tänavatel laulab ja pidutseb.