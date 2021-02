Peagi võib kasutusele tulla ühedoosine koroonavaktsiin 

Hetkel pakuvad Ühendriikide perearstid ja apteegid ainult Pfizer-BioNTechi ja Moderna kaitsesüste. Johnson&Johnsoni katsetest võttis osa 22 000 inimest. Selle efektiivsus viirusega nakatumise vastu on võrreldes teise kahega väiksem: 72 protsenti (teistel üle 90) ning USA meediast on läbi käinud jutud, et nagu AstraZeneca vaktsiiniga Eestis, tasuks sellega kaitsta pigem nooremaid inimesi. Neist, kes siiski koroona külge said, möödus haigus väga kergelt või üldse sümptomiteta 86 protsendil. Haiglaravi ei vajanud keegi ning ükski katsealune ei surnud. Eksperdid peavad nii tõhusat kaitset viiruse ränga põdemise vastu muljetavaldavaks.