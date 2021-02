Maailm HOPSTI ÜLE AIA JA SULPSTI ÜLE VEE: kuidas kalamees ja iluvõimleja Põhja-Koreast põgenesid Greete Kõrvits , täna 14:35 Jaga: M

GALERII

KULLIPILGUL: Ometi jäi kaamerate ees ringitatsav mees Lõuna-Korea sõduritele tükiks ajaks märkamatuks. Foto: EPA/Scanpix

Ühes maailma kõige valvatumas kohas, kahe Korea vahelisel alal, jalutas üks mees mitu tundi ringi, enne kui sõdurid teda märkasid ja ta Lõuna-Korea poolele toimetasid. Ta pääses sinna mööda kanalisatsioonitoru, mille olemasolust piirivalvel aimugi polnud. Vahejuhtum on Lõuna-Korea jaoks piinlik, ehkki esialgu paistab vähemalt, et tegemist on ausa põgenikuga, kes diktaatorlikus Põhja-Koreas enam elada ei suuda. Ega elu täiesti uues maailmas muidugi kah päris meelakkumine olema ei saa.