ÕL VIDEO | KOROONAPEALINN MAARDU: ühistranspordis kannavad maske vaid üksikud

Päev enne vabariigi aastapäeva, 23. veebruaril, on Harjumaal õudne ilm – sajab jäävihma ja teed on libedad. Kuid Maardu tänavatel liigub palju rahvast. Kes läheb poodi, kes jalutab koeraga, kes veedab perega aega Peaingel Miikaeli kiriku juures. Miski ei viita sellele, et Maardus on koroona nakatumiskordaja neli korda kõrgem kui Eesti keskmine.