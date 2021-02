KOROONAPEALINN MAARDU: ühistranspordis kannavad maske vaid üksikud 

Päev enne vabariigi aastapäeva, 23. veebruaril, on Harjumaal õudne ilm – sajab jäävihma ja teed on libedad. Kuid Maardu tänavatel liigub palju rahvast. Kes läheb poodi, kes jalutab koeraga, kes veedab perega aega Peaingel Miikaeli kiriku juures. Miski ei viita sellele, et Maardus on koroona nakatumiskordaja neli korda kõrgem kui Eesti keskmine. 15 500 elanikuga linnas on see teisipäeval 3185. Linnapea Vladimir Arhipov avaldas arvamust, et haigus hakkas linnas levima jaanuari lõpus, nädal pärast koolide avamist. Sama arvavad ka maardulased. „Inimesed käivad koolides, sh käivad õppimas pealinnas“ ütleb Darja. Ta arvab, et koroonat tuuakse sisse Tallinnast. „Siin vist ei saa enam midagi ette võta. Inimestele ju kogu aeg räägitakse, mida ette võtta. Kas tõesti tuleb eriolukord välja kuulutada või? Arvan, et aidata saab vaid vaktsineerimine.“