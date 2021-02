VIDEO | TÄIENDAVAD PIIRANGUD: distantsõpet pikendatakse märtsi lõpuni, kinod ja teatrid pannakse taas kinni

Valitsus otsustas, et koolides pikendatakse distantsõpet 5. - 12. klassile märtsi lõpuni, algklassid käivad koolis edasi, aga peavad olema hajutatud.

Sportimine on lubatud siseruumides ainult individuaaltreeninguna, välistingimustes kehtivad senised piirangud.

Kallase sõnul on kaubakeskused lubanud võtta kasutusele täiendavaid turvamehed, eemaldada pingid, kus niisama istuda ja keerata kinni avaliku WiFi. Need meetmed laseb suurpoodidel avatuks jääda.

"Teadusnõukoja põhisoovitus oli, et teatud ajaks tuleb mõjusalt piirata kõiki lähikontakte," lisas riigihalduse minister Jaak Aab. "Leevendame majanduslikku mõju, mis neil piirangutel on. Teeme ettepaneku töötukassa nõukogule, kaalume teatud palgatoetust sektoritele, mis on majanduslikult pihta saanud."