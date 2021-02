Tanel Kiik: oleme ohutaju kaotanud. Peame keskenduma piirangutele 

"Täpsed ettepanekud avaldatakse homme, loodetavasti valitsus jõuab täna otsusteni. Praegu on õige kõik mis võimalik, ära jätta – on need üritused, kontserdid, restoranides istumised," tõi Kiik välja, et viimase seitsme päeva nakatumisnäitaja on ligi kaks korda kõrgem kui see oli kaks nädalat tagasi.

Teadusnõukogu on teinud põhjaliku paketi, mis hõlmab nii toitlustusasutusi, meelelahutussektorit, laiemalt vaba aja veetmise- ja kaubandusküsimusi. "Minu positsioon on, et me peaks teadusnõukoja ettepanekuid toetama, mõnes kohas isegi rangem olema, sest me näeme, et viiruse levik on väga jõuliselt hoogustunud ja Eesti liigub Euroopa tipu suunas," ütles Kiik, et kui me täna otsuseid ei tee, siis kuu-kahe pärast oleme olukorras, kus on juba liiga hilja.