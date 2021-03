Elva vald kogub maagilist miljonit – igaüks saab sellesse panustada! 

Elva jaamahoonet on esimest korda mainitud 1886. aasta lõpus. Elva jaamahoone on iseloomulik puidust jaamahoone, mis on säilinud tänaseni ja on ehitismälestisena muinsuskaitse all. (Kayvo Kroon)

Leia oma esimene miljon maalilisest Elva vallast!

Üks on kindel, Elva vallas saab jalutada, joosta, rattaga sõita ja kindlasti ka matkata, selleks on väga palju erinevaid matka- ja jooksuradu kaunis looduses. Rajad sobivad aasta läbi kasutamiseks nii matkahuvilistele kui ka tervisesportlastele.

Foto: Vaikne järv asub Elva-Vitipalu maastikukaitsealal ning on võetud arvele ürglooduse objektina. Vahetus läheduses paiknevad Väike Väerada, Elva paisjärv ja Tartumaa Tervisespordikeskus. (Jaak Jänes)

Elva on justkui linn keset metsa või mets keset linna. Looduses viibimise tunnet ei paku mitte ainult Elva metsarajad, aga ka linna uus keskväljak, mis juhatab vaateplatvormile Arbi järve ääres. Seal on võimalus jalutada ümber maalilise vaatega Arbi järve ja nautida suvisel ajal purskkaevu värvide mängu. Elva keskväljak valmis 2019. aasta lõpus EV 100 “Hea avalik ruum” projekti raames.

Peale selle valmis möödunud aastal kaunis Elva spordihoone, mis pakub väga palju erinevaid võimalusi sportimiseks. Lisainfo leiad: www.elvasport.ee.

Foto: Erilise välimusega Elva spordihoonesse mahuvad spordirõõmu jagama erinevate alade harrastajad ja tippsportlased. Spordihoone on galerii abil ühendatud Elva gümnaasiumi koolihoonega. (Ragnar Vutt)