Estonia vraki uurimise eest hakkab vastutama endine kõrge riigiametnik 

Valitsuse tänasel istungil on kuuenda päevakorrapunktina kirjas ohutusjuurdluse keskuse uue juhi ametisse nimetamine. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tuleb istungile Rene Arikase nimega.

Arikas on endine Balti Laevaremonditehase juhatuse liige ja kvaliteedidirektor, kes juhtis aastatel 2015-2020 veeteede ametit. Mullu sai tema ametiaeg otsa ja uut juhti otsima ei hakatudki, kuna uuest aastast ühines veeteede amet mitme sõsarasutusega ja loodi üks ühine riiklik transpordiamet.

Kuigi ohutusjuurdluse keskus tegeleb kõigi rongi-, laeva- ja lennuõnnetuste uurimisega, figureerib see viimasel ajal meedias seoses Estonia katastroofiga. Just selle asutuse vedada on eesootav vraki täiendav uurimine.