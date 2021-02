Soome meedia: valitsus valmistub kehtestama eriolukorda 

Eriolukord kehtestatakse valitsuse ja presidendi koostöös – see peaks kolme asjaga kursis oleva allika teatel toimuma lähipäevil. Eile toimunud valitsuskabineti koosolek lõppes teatavasti alles hilistel õhtutundidel. Peaminister Sanna Marini sõnul tutvustavad valitsusparteide esimehed kokkulepitud suuniseid neljapäeval toimuval pressikonverentsil.

Õiguskantsler Tuomas Pöysti kinnitas, et kaalutakse eriolukorda. Tema sõnul tuleks enne seda arutada siiski ka leebemaid meetmeid. Pyösti tõdes, et epidemioloogilise riski põhjal on vaja hinnata, millistes piirkondades on vaja karmimaid piiranguid.

Pandeemia situatsioon on Soomes viimastel päevadel oluliselt halvenenud. Haridusminister Jussi Saramo kirjeldas olukorda plahvatusohtlikuna, mis nõuab järjepidevat tegutsemist. Eriolukorra kehtestamise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et praegu kehtiva nakkushaiguste akti taustal pole võimalik restorane sulgeda. Eriolukorra ajal saab valitsus teha nende sulgemiseks vajaduse korral seadusemuudatusi, nagu tehti ka möödunud kevadel.