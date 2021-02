Eesti uudised Presidendi kõnes mainitud koolipoiss Sander: sääsest tehti elevant, aga see on suur au Kadri Kuulpak , täna 10:04 Jaga: M

GALERII

LÄHEDASTE NÄOD: Suhtlusvaeguse leevendamiseks hangiti kriisikoju tahvelarvutid, mille kaudu lähedastega ühendust hoida. Foto: Erakogu, Saaremaa kriisikodu

„11. klassi poiss Sander Teras Saaremaa ühisgümnaasiumist läks kevadel hooldekodusse appi, päriselt hooldajatööd tegema. Tema ja teiste temasuguste peale mõtlemine teeb südame soojaks. Nad tulid, sest abi oli vaja. Nii lihtne see ongi. Minule on need inimesed eeskujuks,“ rääkis president Kersti Kaljulaid oma aasta tähtsaimas kõnes neljapäeval.