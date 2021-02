Politsei kontrollib kahtlusi, kas koolijuht kasutas neljanda klassi poisi kallal vägivalda 

Nimelt pöördusid lapsevanemad haridusministeeriumisse, süüdistades Uusmaad 4. klassi hariduslike erivajadustega õpilase peale karjumises ja füüsilises karistamises, et sundida teda minema kehalise kasvatuse tundi. Vallavanem Meelis Välis ütles ERRile, et pöördus politseisse reedel. „Asusime ajakirjanduse kaudu reedel meieni jõudnud infot samal õhtul kontrollima. Oleme võtnud ühendust asjaosalistega ning nüüd hindame, kas juhtunus on viiteid võimalikule süüteole,“ ütles Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus Õhtulehele.