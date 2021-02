Valimisvõlg: Tallinna abilinnapea tõrjub erikomisjoni kriitikat 

ERJK andmetel moodustub võlg Complex Consult OÜ 2019. aasta 2. mail esitatud arvetest, mille eest maksmisega on Belobrovtsev eelmise aasta septembri lõpus esitatud aruande järgi viivitanud vähemalt 17 kuud, märgib ERR. „Kõigepealt osundan, et jääb mõnevõrra selgusetuks Teie väide, et olen justkui viivitanud arvete tasumisega ning teie andmeil selline arvete tasumise viivitus kestab 30. septembril 2020 esitatud aruande kohaselt vähemalt 17 kuud,“ teatab Belobrovtsev ERJK-le vastuseks. „12.02.2021 seisuga on minu võlgnevuse jäägiks 7487,07 eurot,“ lisab ta. Abilinnapea väidab, et teenuse osutamise lepingu lisas on ta kokku leppinud teenuse pakkujaga, et tasub intressi 10% aastas.