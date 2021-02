Raivo Vare teistmoodi iseseisvuspäevast: kulda-karda propageerivat osa polegi vaja 

Aga õhtul saabus tavapärane kulminatsioon küll pisut teisiti. Omal ajal palju sel üritusel käinuna kujutan ette, et see televisioneeritud pidulik üritus tühjas saalis võis traditsioonilistele osalejatele paista pisut imelikuna. Aga laiale telekatagusele publikule küll liiga palju muutunud polnud. Ikka kontsert ja kõne, nagu muiste. Kui, muidugi, välja arvata see, et puudus va kõige räägitum-vaadatum pidulik kätlemine ja sellega kaasnev ja ballil järgnev meedia poolt ülespuhutud võistluslik daamide kleidi-show. Ning mõnus tantsumuusika ja kuluaarides kaamerate all originaalsete tikuvõileibade maitsmine. No ja mis siis? Tegelikult oli ju sisuline üritus nagu ta võikski olla. See kõmumaias kulda-karda propageeriv osa võiks minu poolest küll ka ära jääda olemuslikult nii soliidsel ja tähtsal riigi sünnipäeval.