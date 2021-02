Toomas Alatalu | President Kaljulaidi raskeim kõne 

Seda enam, et president mõjus seekord enneolematult leebelt. Eriti siis, kui ta kõne algul palus kaks korda kõigil end ikkagi vaktsineerida. Raske aeg nõudis kindlasti teistsugust kõnet ja me ka kuulsime/nägime teistsugust kõnet. Seda võiks nimetada hooliva riigiema kõneks, milles jäi vajaka liidri tunnetus. See, et räägib president. Eriti hetkeil, kui tuldi välja isikliku arvamuse ja isikliku üleskutsega.

Meeldis rahvustunde selge rõhutamine ja meeldetuletus teistsuguse kultuuri- ja keeletaustaga kaasmaalastele, et me saaksime kõigi siin koolis käinutega rääkida eesti keeles. Väikerahval on vaja rahvuslikku enesekindlust. Meeldis ka selgelt uus termin „rahvusvahelise tasemega kiusajad“ kui kinnitus, et suurest poliitikast saab ka niimoodi rääkida. Unustamata mõistagi reaalselt maailmas toimuvat, kus eriline koht liitlassuhetel ja mainel partnerite silmis – see riik väärib kaitsmist.