Eesti uudised GALERII | Pidu ilma külalisteta, aga peolaud on Paides ikkagi kaetud Ohtuleht.ee , täna 19:15 Jaga: M

GALERII

PISIKE PEOLAUD: Paide Muusika- ja Teatrimaja fuajeesse kaetud väheldane peolaud ajas kaameramehed jalamaid elevile, sest kõik arvasid, et tegu on tänavuse vastuvõtulauaga. Elevus kadus, kui Presidendi Kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe foto- ja videograafidel sabast kinni sai. Selgitamaks, et tegu on ERRI green roomi peolauaga, mis on mõeldud neile teenetemärkide kavaleridele, kes aastapäevasaatesse külla kutsutud. Muuseas, umbes sama pikk on KVARK Teadusteatri ehitatud Goldbergi masina elementide sekka kuuluv sümboolne pidulaud. Selle vahega, et Goldbergi masina peolaual pole midagi, mis süüa sünniks. Foto: Aldo Luud

Tänavu toimub vabariigi aastapäeva peoõhtu Paide muusika- ja teatrimajas. Koroonaviiruse tõttu pole saalis kuulajaid-vaatajaid ning seega pole kaetud ka suurt peolauda.