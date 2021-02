Aet Kuusik | President osutas naiste kandvale rollile eriti kriisiajal 

Need on enamasti naised, kes töötavad koolides, lasteaedades, hooldekodudes, meditsiiniõdede, sanitaride, aga ka müüjate ja koristajatena. Need on sellised tööd, mille tegemine on muude tööde-tegemiste, arengu, õppimise, tippu pääsemise eeldus, ning eriti on paljastunud selliste tööde vajadus koroonaviiruse kriisi ajal. Väga hea, et president otsustas sellele – sealhulgas hooletöö eest makstavale kesisele tasule – oma kõne alguses tähelepanu pöörata. Ei peaks ju palgalõhe statistikat vaadates tekkima pidev küsimus, et miks siis naised ei hakka nõutumateks spetsialistideks ega firmajuhtideks, kui neile madal palk ei meeldi. Nagu president ütles – osa tööd on lihtsalt sellised, et need on vaja ära teha. Sest muidu ei saa. Ja on lihtsalt õiglane need nähtamatud tööd nähtavaks teha, samuti nende tööde tegijate vajadused.

Üllatusena tõi president uue teemana, mida ta oma kõnedes varem käsitlenud ei ole – linnaruumi. Sellest annab järeldada, et president on kursis ja peab oluliseks seda, mida kaasaegne elukeskkond inimese jaoks tähendab, miks on see oluline ja millised on need eri viisid, kuidas linnakeskkonda kasutatakse. KOV valimiste eel on tõesti väga oluline rõhutada, et meil on tarvis poliitikuid, kes töötaksid elukeskkonna nimel, kus on hea ja tervislik liikuda, prügisorteerimine ja pakenditootmine toimiksid koos, ja liikide mitmekesisus oleks järjepidev.