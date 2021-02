Martin Mölder | President küsib, kas rahvuslus on muutumas väiklaseks 

Oma kõne teises pooles keskendus president aga pikemalt ühele konkreetsele probleemile — rahvustundele. Kuidas? Rahvustunne on probleem, kuna see võib kergesti muutuda väiklaseks, kui tajutakse ohtu rahva, keele ja kultuuri kestmisele. Ja mingis mõttes on selline ohutaju eestlastesse ajalooliselt sisse sööbinud. Kas see on diagnoos meie praegusele olukorrale, kas eesti rahvuslus on muutunud või on muutumas väiklaseks? Igatahes on presidendi sõnum, et tegelikult mingit ohtu meie rahvale, keelele ja kultuurile ei ole. Sõjaliselt kaitsevad meid meie kaitsevägi ja NATO ning kultuuriliselt Euroopa Liit. Kui ohtu tegelikult ei ole, on probleem meis endis, „meil on endal vaja üht-teist teha”.