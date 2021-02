Tarmo Jüristo | President Kaljulaidile on omased tänulikkus ja märkamine 

Ühelt poolt on aastapäevakõne vägagi konservatiivne žanr: seal on oma kindel, juba traditsiooniks saanud rütm, mida liigendavad kandvad pausid ja südamest-südamesse pöördumised „kallite eesti inimeste” ja „heade sõprade” poole. Igas aastapäevakõnes on kohustuslikud teemad, mis peavad saama mainitud: rahvuslik uhkus ja ühtehoidmine, julgeolek, edasipüüdlemine, meie keel ja kultuur, hoolimine ja oma panuse andmine. Lisaks neile, läbi aastate ja aastakümnete kandvatele teemadele, on vaja puudutada ka konkreetseid, ajakohaseid muresid ja rõõme, nagu liitumine EL-i või NATO-ga, majandus- ja julgeolekukriisid või praegune pandeemia.

Kõige selle juures on igal presidendil siiski vabadus valida rõhke ja varjundeid, milles neid kammerteemasid esitada ning selle osas on kõigil meie senistel riigipeadel olnud oma selge käekiri. President Kaljulaidi üheks äratuntavaks ja ainuomaseks jooneks on läbi aastate olnud tänulikkus ja märkamine. See jookseb punase niidina ka läbi tema tänavuse, jooksva ametiaja viimase aastapäevakõne. See on mõtlik pilguheit möödunud aastasse, mil meil on ühiskonnana tulnud seista vastamisi uutlaadi kriisiga, mis veel endiselt kestab. President on seal hästi tabanud mitut erinevat, omavahel pinges olevat registrit lootusest ja kaastundest meelekindluse, vastutustunde ja otsustavuseni. Ja rõhutanud vajadust märgata, hoolida neist, kes on saanud pihta kõvemini kui nende osa ning olla tänulik neile, kes on teinud enamat, kui on nende kohus.