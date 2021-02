Eesti uudised GALERII | Aastapäevakontsert 2021: Juri Lotman, nätsumullid, armuvalus vaala nutulaul ja Goldbergi masin Aigi Viira , täna 19:21 Jaga: M

GALERII

Aastapäevakontsert 2021 Foto: ÕL Kollaaz / Aldo Luud

Kullaläikelised termotekid musta rõivastatud tantsijate käes ja ümber mõjuvad kui kiiskavad kommipaberid, mis moodustavad lõpuks maailma üksildaseima vaala. Vaalaks, kelle nimeks on 52 Hertsi. Tema hääl erineb kõikidest teistest vaalahäältest, kuna meenutavat uppunud tromboonimängijat, kes tuututab tajumatust kaugusest oma pasunast 52 hertsi kõrgust nutulaulu. Õnnetuseks ei kuule tema hüüet „Kas sa armastad mind?“ mitte ükski teine vaal. Nende suhtlussagedus on märksa madalamatel hertsidel ning sestap ei saa maailma üksildaseim vaal vastust mitte kunagi. Kui ta just järgmises elus lauljana ei sünni.