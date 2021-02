MIS TALV? Neljapäeval tuleb kuni 10 kraadi sooja 

Ilmateenistuse teatel on öösel vastu neljapäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Ida-Eestis on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on +1..+5°C.