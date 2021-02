Vaktsiinitootja AstraZeneca tarneprobleemid jätkuvad ka teises kvartalis 

AstraZeneca ei eitanud ELi ametniku väiteid, ent teatas, et nad töötavad Euroopa Liidu tarneahela tootlikkuse suurendamise nimel. Vaktsiinitootjatega kõnelusi koordineeriva Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnas, et nemad ei saa arutelusid kommenteerida, sest need on konfidentsiaalsed. Ta mainis siiski, et Euroopa Liidul peaks olema seatud vaktsineerimiseesmärkide saavutamiseks enam kui piisavalt võimalusi, kui teised vaktsiinitootjad kokkulepitud tarned täidavad.