Eesti uudised GALERII | Presidendid, lainelaud ja jäine rand: tänu talisuplejatele ei jäänud pingviinide paraad ära Asso Ladva , täna 15:08

GALERII

LAINET PÜÜDMAS: Eesti sünnipäeva tähistavad talisuplejad nautisid täiega. Foto: Maria Kilk

„Alustasime kohe hommikul päikesetõusul. Kes teab, see tuleb, kedagi ära ei aja. Varasematel aastatel on ikka linnarahvast ka kogunenud, aga praegusel ajal pole see hea,“ ütleb Tartu talisuplejate üks eestvedajatest Margus Ruusmaa klaasjalt jäisel rannal Anne kanali ääres.