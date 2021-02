GALERII | Jumalateenistus Toomkirikus | Urmas Viilma: Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine peab olema tagatud nii päevatõusu kui -loojangu tingimustes 

Viilma nentis, et Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistades tahaksime, et Eesti Vabariik oleks igavene ja ka aeg, mis meie riigile antud, oleks igavene, kuid tema sõnul tahtsid Viimsepäevakella tiksuma pannud teadlased inimkonnale meelde tuletada, mida kristlaskond pole kunagi unustanud – meile antud aeg on mõõdetud. „Tõelise Viimsepäevakella pani tiksuma esimene inimene hetkel, mil ta sõi hea ja kurja tundmise puu vilja ning sai pärandiks surelikkuse. Sel hetkel hakkas maha kerima inimese aeg. Enne seda oli inimese päralt kogu igavik.“

Aja omanik on Jumal ja meil ei ole õigust aega raisata, ütles Viilma. „See on määratud võlgade tasumiseks, et meie suhted lähedastega ja mõttekaaslastega, ka võõraste ning mõtte- ja maailmavaate-opositsionääridega oleks rajatud leppimise saavutamisele, andestuse otsimisele ja andeks andmisele. Meil on ka võlad Eesti riigi, rahva ja omakultuuri ees. Võlad, mis kasvavad iga otsuse ja teoga, mis on mõeldud rahuldama vaid otsustajate endi, nende mõttekaaslaste või maailmavaateliste liitlaste huve, olgu Eestis, Euroopas või kodukülas. Üht lubadust täites ei tohi see toimuda teisi lubadusi murdes. Nii ei ole võimalik armastuse võlga kunagi kustutada.“

Peapiiskop tuletas jutluses meelde, et Pauluse järgi ei tee armastus inimesele kurja. „Seda silmas pidades võiksime uuel iseseisvuse aastal, parem veel, järgneval aastakümnel, elada nõnda, et üheltki ühiskonna liikmelt ei võeta midagi ära selleks, et teistele midagi juurde anda; et kedagi ei unustata seljataha, kui teistega, kes tempos suudavad püsida, rutatakse edasi; et kellegi jaoks uut ehitades ei purune ühegi teise kaaskodaniku maailm, ütles ta.