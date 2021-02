VIDEO | Vaata, mida Eestisse jõudnud pagulased meie riigile soovivad! 

Tihti ei sõltugi see meist. Läbi ajaloo on Eestist põgenenud tuhandeid inimesi ja leidnud uue kodu mujalt – vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Ka Eesti Vabariik on täna mitmetele see „mujal“, sest oma riigis pole turvaline või on rändeks mõni muu põhjus. On ilus, kui see „mujal“ on muutunud „koduks“, mida hoitakse.