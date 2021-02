POLIITILINE RÜNNAK: Soome parteiametnikule korraldatud mõrvakatse jõudis kohtusse 

Rünnak toimus konservatiivse Põlissoomlaste partei liikme Pekka Kataja kodus 2020. aasta juulis. Talle tungisid kodus kallale kaks meest, kes tekitasid talle tõsiseid vigastusi. Eluga pääsenud Kataja usub ise, et rünnaku ajendiks oli tema poliitiline tegevus, mis võis põhjustada pahameelt paremäärmuslike ringkondade seas. Ehkki kallaletungiga seostatakse kolme meest, on praegu neist kohtu all vaid üks – Tuusulas elav 1979. aastal sündinud soomlane, kes eitab kõiki talle esitatud süüdistusi.